Visite mediche concluse, Onana pronto per la firma

L’Inter sta per accogliere in via ufficiale il portiere Andre Onana che ha concluso stamane l’iter di check up medici

Manca davvero poco all’apposizione della firma di Andre Onana sul nuovo contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni.

Questa mattina il portiere camerunese è sbarcato a Milano e nelle ore successive ha concluso con esito positivo i controlli medici di routine presso Coni e Humanitas, sebbene il club nerazzurro non abbia ancora confermato nulla sulle piattaforme social. L’Ajax, ciononostante, è stato prontamente notificato dell’avvio della negoziazione col calciatore che si slegherà a parametro zero il prossimo giugno.