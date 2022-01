De Vrij saluta, l’Inter ha già le mani sull’erede: i dettagli

Stefan de Vrij è approdato all’Inter nell’estate 2018 a parametro zero. Il suo contratto con il club nerazzurro scade a giugno 2023

Uno dei due protagonisti del filo diretto con Raiola è Stefan de Vrij, uno dei big della squadra di Simone Inzaghi che l’Inter è pronta a ‘sacrificare’ in estate, stante le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023 e a fronte di un corrispettivo di almeno 30 milioni di euro. Arrivato a zero nel 2018, il centrale olandese consentirebbe ai nerazzurri di realizzare una sostanziosa plusvalenza.

Il futuro del classe ’92 potrebbe essere in Premier, magari al Tottenham del suo grande estimatore nonché ex allenatore Antonio Conte. Ma occhio anche al Barcellona, bisognoso di rinforzi in difesa e da tempo interessato. I blaugrana potrebbero far leva sugli ottimi rapporti tra il presidente Laporta e lo stesso Raiola. Ma chi al posto di de Vrij? Giorni fa vi abbiamo parlato del tedesco Kehrer in uscita dal Paris Saint-Germain, un nome che poi ha trovato conferme.

Stamane, però, il ‘Corriere dello Sport’ va sparato su Bremer, 24enne brasiliano pilastro della difesa del Torino targato Juric. Per il quotidiano romano i nerazzurri sono molto avanti, già al lavoro coi granata per trovare una intesa.

Calciomercato Inter, soldi e contropartite per Bremer: Milan al tappeto

A giugno Cairo sarà ‘costretto’ a cedere Bremer visto che non ci sono al momento margini per il prolungamento del contratto in scadenza fra un anno e mezzo. La valutazione del suo cartellino supera i 20 milioni, anche se Marotta e soci potrebbero abbassarla con una se non due contropartite tecniche. Per la medesima fonte l’Inter porterà a termine l’affare, mettendo al tappeto una folta concorrenza che comprende anche Milan, Napoli e il Tottenham di Conte.