Calciomercato Inter, nuove conferme | Incontro e firma in arrivo

Calciomercato Inter, la firma con il club nerazzurro è davvero a un passo. Nuove conferme sulle cifre riportate qualche settimana fa da Interlive.it

A ridosso della Supercoppa con la Juventus, in programma al ‘Meazza’ il 12 gennaio, ci sarà un nuovo e probabilmente decisivo incontro. Fumata bianca in arrivo.

La ‘rosea’ parla del rinnovo di Marcelo Brozovic, ormai davvero vicinissimo per la gioia di Simone Inzaghi e di tutti i tifosi interisti. A ridosso della supersfida con i bianconeri di Allegri, quindi, ci sarà questo nuovo summit col papà-agente del centrocampista croato. Sensazioni positive, la firma sembra davvero in arrivo. Il quotidiano milanese conferma quanto scritto da Interlive.it lo scorso 2 dicembre: l’Inter alza la proposta a circa 6,5 milioni di euro, avvicinandosi di fatto alle richieste iniziali di Brozovic e del suo entourage.

Calciomercato Inter: Brozovic rinnova, per Perisic rimane l’ampia distanza

Brozovic verso la firma fino a giugno 2025, se non addirittura 2026, mentre per il connazionale Perisic permane l’ampia distanza tra domanda e offerta. L’esterno chiede un triennale da 6 milioni, in sostanza circa un milione in più dello stipendio attuale, mentre i nerazzurri vanno al ribasso proponendo un biennale da 3-4 milioni. Possibilità per un prolungamento esistono ancora, ma la sua situazione verrà approfondita più avanti.