INTERLIVE | Calciomercato Inter, è tutto fatto per Onana: le cifre

Onana è in scadenza a giugno con l’Ajax. Il portiere camerunense è stato scelto dall’Inter per l’eredità di Samir Handanovic

E’ tutto fatto per Onana. Sarà davvero il portiere camerunense, in scadenza a giugno con l’Ajax, l’erede di Samir Handanovic.

Secondo quanto raccolto da Interlive.it, il club nerazzurro ha chiuso l’accordo con il 25enne sulla base di un contratto di cinque anni da 3 milioni di euro netti a stagione. In Francia, l’Equipe su tutti, parla già di visite mediche in giornata per l’estremo difensore cresciuto nel Barcellona. Su questo, per ora, non abbiamo ancora conferme

Calciomercato Inter, Onana con Handanovic: i dettagli

L’Inter non vuole comunque perdere Handanovic, il cui contratto scade sempre a giugno. L’esperienza dello sloveno è ritenuta infatti fondamentale per dare del tempo ad Onana di ambientarsi nella nuova realtà, per raccogliere una eredità così pesante. Allo sloveno è stato proposto un contratto annuale da 2 milioni di euro, ora starà a lui decidere se accettare oppure chiudere la carriera altrove.