Squadra decimata | UFFICIALE: otto positivi al Covid-19

Vigilia di Bologna-Inter, match di scena allo stadio ‘Dall’Ara’ e valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A

Meno uno alla ripartenza della Serie A. Domani alle 12.30 l’Inter scenderà in campo al ‘Dall’Ara’ nella sfida valevole per la prima giornata del girone di ritorno.

Avversario della capolista sarà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, decimo in classifica con 27 punti. La formazione rossoblù sarà però molto rimaneggiata a causa del Coronavirus. Poco fa il club di Saputo ha infatti comunicato che altri quattro giocatori sono risultati positivi: “In seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”.

Salgono così a otto le positività in casa felsinea. Nei giorni passati, infatti, erano già emerse e rese note quelle di Hickey, Molla, Viola e Dominguez. Nell’Inter, come noto, i positivi sono invece ‘soltanto’ tre: Dzeko, Cordaz e Satriano. Al momento la gara di domani non è a rischio.