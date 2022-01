Gelmini: “Il governo sta lavorando ad un’intesa tra le Regioni e la Lega Serie A”

Inter, mercoledì incontro Governo, Regioni e Lega per stabilire regole chiare per il proseguo del campionato di serie A

Come auspicato da molti dirigenti dei club di serie A, mercoledì 12 gennaio ci sarà un incontro tra il Governo, le Regioni e la Lega serie A, per arrivare ad un accordo comune per far proseguire con regole chiare e uguali per tutti il campionato di serie A, dopo che il massimo organo calcistico italiano aveva stilato le nuove regole.

Queste le parole del ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, in merito a questa situazione: “Il governo sta lavorando ad un’intesa tra le Regioni e la Lega Serie A per stabilire una regolamentazione uniforme, con criteri precisi, in merito alla disputa delle partite e al prosieguo del nostro massimo campionato di calcio nonostante la recrudescenza della pandemia”. I tifosi si augurano che finalmente mercoledì si riesca a trovare il. giusto compromesso che accontenti tutti: Governo, Regioni/Asl e Lega, per poter proseguire in maniera chiara il campionato italiano e senza polemiche.