Dimarco, niente di grave dopo il contrasto con Dumfries in allenamento

Allarme rientrato per l’esterno sinistro che ha rimediato un colpo nel corso della partitella d’allenamento al ‘Dall’Ara’ di Bologna

Simone Inzaghi ha programmato una sessione d’allenamento straordinaria nella cornice dello stadio ‘Dall’Ara’ del capoluogo emiliano – sfruttando in modo produttivo il tempo d’attesa degli avversari del Bologna, la cui assenza era tuttavia già data per certa causa blocco dell’Asl.

Nel corso della partitella interna tra compagni di squadra dell’Inter, Federico Dimarco si è accasciato al suolo dolorante in seguito ad un contrasto con Dumfries. In un primo momento l’esterno sinistro è stato assistito dai sanitari, che hanno poi confermato successivamente di essersi trattato di nient’altro che una semplice contusione.

