Maldini: “Finché non si fa un documento comune credo che i trattamenti saranno diversi”

Inter, anche il dirigente ed ex calciatore rossonero Paolo Maldini chiede regole certe per poter finire il campionato senza problemi

Il dirigente ed ex bandiera del Milan Paolo Maldini, prima della sfida contro la Roma allo stadio Meazza di Milano, si è concesso ai microfoni di Dazn per dare il suo parere sulla situazione del rinvio degli incontri causa i troppi casi di Covid nelle squadre. Queste le sue dichiarazioni, che in tutto o in parte riprendono le stesse idee proposte dal suo collega nerazzurro Beppe Marotta: “Serve una soluzione comune, un documento che ci permetta di arrivare alla fine del campionato e che sia approvato anche dal governo. Oggi abbiamo pochi difensori a disposizione. È un problema ma non ci tiriamo indietro. Non ci sentiamo penalizzati, ogni ASL ha una competenza territoriale.

Finché non si fa un documento comune credo che purtroppo i trattamenti saranno diversi”. I tifosi si augurano di non dover rivivere le stesse situazioni degli ultimi due campionati, con stadi vuoti e partite rinviate fino al temuto blocco del campionato.