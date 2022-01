Bologna-Inter, è ‘giallo’ al Dall’Ara: possibile sconfitta a tavolino

Oggi il Giudice sportivo ufficializzerà la sua decisione: il Bologna rischia di perdere a tavolino il match con l’Inter bloccato dalla Asl bolognese

Clamoroso colpo di scena su Bologna-Inter. Il club rossoblu rischia di perdere a tavolino la sfida coi nerazzurri non disputatasi a causa dell’Asl bolognese che ha messo in quarantena la squadra di Mihajlovic a causa del focolaio Covid-19 (8 calciatori positivi).

Ma perché il Bologna rischia il ko a tavolino? Perché, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ e non solo, la sera prima del match il club felsineo ha caricato la distinta (ovvero formazione titolare e panchina) su un’area specifica del sito ufficiale della Lega Serie A. La distinta non è stata tolta e così è finita fra le mani dell’arbitro Ayroldi oltre che in quelle dell’Inter. In teoria esibire una distinta e poi non presentarsi allo stadio porta dritto al 3-0 a tavolino.

Serie A, Bologna pronto al ricorso in caso di ko a tavolino con l’Inter

Oggi il Giudice sportivo si pronuncerà anche su questa vicenda, naturalmente il Bologna è pronto a un eventuale ricorso sostenendo che la presentazione di quel documento ufficiale è soltanto la conferma del fatto che avrebbe voluto giocare la partita.