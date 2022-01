Altobelli: “Barella e Tonali li vedo capitani a lungo delle due squadre milanesi”

Inter, Ambrosini, Tardelli, Bagni e Altobelli hanno dato la loro opinione su Nicolò Barella e Sandro Tonali

La sfida stracittadina tra le due squadre milanesi non riguarda solo la lotta scudetto, ma avviene anche tra i componenti della rosa delle due formazioni e in questo caso riguarda quella tra Nicolò Barella e Sandro Tonali. Per decidere chi dei due è il migliore, la Gazzetta dello Sport ha interpellato tre ex centrocampisti e un attaccante del passato: Ambrosini, Tardelli, Bagni e Altobelli. La prima opinione è quella dell’ex rossonero che ha detto: “Tonali è migliorato rispetto all’anno scorso, in sicurezza, nella gestione della palla, nel capire cosa fare in campo e come farlo. È un giocatore di strappo, poi ovvio ha anche qualità per gestire a livello tecnico. Barella incide di più venti metri più avanti: ha i colpi anche del trequartista. Barella è più avanti nel percorso anche perché partito prima, ha le basi che Tonali sta costruendo ora”. Queste invece le parole dell’ex giocatore di Juventus e Inter: “Barella ha grande personalità, tempismo negli inserimenti, a volte è un pochino troppo irruento ma è un aspetto che con l’esperienza potrà contenere. Tonali sta crescendo, ha superato le difficoltà legate al passaggio dal Brescia a San Siro, ha tirato fuori personalità e qualità. Barella si spinge più avanti, Tonali può incidere sui calci da fermo e nella gestione del pallone”. Invece l’ex calciatore di Napoli e Inter ha spiegato: “Due giocatori diversi, entrambi fenomenali. Tonali è cresciuto tantissimi, soprattutto a livello di personalità, grazie alla fiducia di squadra e tifo: è sfrontato, dà ordine ed equilibrio, non ha paura di osare. Ma Barella resta il mio preferito: mezzala che ha le due fasi, con corsa, forza fisica e tantissima qualità. Gli manca qualche gol in più, ma è già tra i migliori al mondo nel ruolo”.

Infine l’ex attaccante ha concluso: “Abito a Brescia, su Tonali mai avuto dubbi. Bravo il Milan ad aspettarlo: ora farebbero bene a mandare un presente a Cellino per lo sconto sul riscatto. Barella è già oggi uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Se dovessi prenderne solo uno? No, venderei un altro e li comprerei tutti e due. Piuttosto, spero non ragionino come altri e lascino perdere il conto in banca: li vedo capitani a lungo di Milan e Inter”.