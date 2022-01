Calciomercato Inter, colpo a zero dal Psg | Nome clamoroso

All’Inter sarebbe stato proposto un super big del Paris Saint-Germain in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. La risposta dei nerazzurri

Onana e un difensore, più Ginter di Luiz Felipe. Questi sono i possibili prossimi colpi a zero dell’Inter. Un portiere, nello specifico l’erede di Handanovic, e un centrale per rinforzare un reparto arretrato bisognoso di restyling.

L’Inter potrebbe non andare oltre due parametri zero, anche se in questo periodo di ‘offerte’ ne sono arrivate parecchie. Una anche di assoluto prestigio: come riporta ‘La Repubblica’, infatti, alla dirigenza di viale della Liberazione è stato proposto nientemeno che Angel Di Maria.

Calciomercato Inter, proposto Di Maria: (per ora) non è una priorità. E rispunta Caicedo

Di Maria è stato un obiettivo concreto nell’estate 2017, ma allora i costi dell’operazione erano del tutto probitivi. Oggi lo sono decisamente meno, l’argentino è in scadenza a giugno seppur nel contratto è presente una opzione di rinnovo. Per la medesima fonte, comunque, Marotta e soci hanno già risposto picche o quasi: “non è una priorità“. Del resto Di Maria guadagna tanto, poco meno di 8 milioni di euro netti, senza contare poi che a febbraio compierà 34 anni. Magari uno spiraglio si potrà aprire verso la fine dell’annata, qualora i francesi decidessero di interrompere il rapporto. L’operazione resta complicata, ma non del tutto impossibile a determinate condizioni. Staremo a vedere, per l’immediato ‘La Repubblica’ insiste invece su Caicedo, evidentemente come vice Dzeko. L’ecuadoregno è in uscita dal Genoa e Inzaghi lo conosce molto bene per averlo avuto alla Lazio.