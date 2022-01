L’attaccante dell’Inter ha espresso la sua volontà e ci sono diversi club pronti a piazzare l’offerta giusta

Martin Satriano, attaccante classe 2001, ha finora trovato molto poco spazio negli schemi di Inzaghi con la maglia dell’Inter, di fatto quasi nullo: 33 minuti spalmati in quattro gare diverse.

Neppure l’idea di mettere minuti nelle gambe con la formazione della Primavera nerazzurra lo stuzzica particolarmente, due motivi per cui avrebbe chiesto alla dirigenza di cambiare aria al più presto. Secondo quanto riportato da ‘seriebnews.com’, ci sarebbe già stato un incontro con gli agenti per definire un’eventuale destinazione in prestito. Ad essersi interessato al calciatore in prima battuta è il club francese del Brest con cui l’Inter aveva già stretto un accordo per il rilascio di Agoumé, che sta macinando esperienza utile proprio come promesso in precedenza. Stessa sorte potrebbe accadere a Satriano. A seguire ci sarebbero sondaggi di Cagliari ed altri club europei leggermente più distanti. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.