Giunta la comunicazione ufficiale che riporta la decisione del Giudice Sportivo in merito alla sospensione del match Bologna-Inter

La ventesima giornata di Serie A è stata macchiata, come noto, da quattro gare non disputate per via delle segnalazioni degli uffici competenti delle Asl territoriali di piccoli focolai.

Tra i tanti verdetti si attendeva quello di Bologna-Inter, dopo che la squadra di casa non si è potuta presentare allo stadio ‘Dall’Ara’ per la presenza di ben otto giocatori positivi al Coronavirus. Nella stessa sede i nerazzurri hanno sfruttato il tempo a disposizione per svolgere una sessione d’allenamento straordinaria. Inizialmente si era ipotizzato ad un 0-3 in favore dell’Inter, avendo il Bologna presentato ufficialmente al direttore di gara le distinte, ma il Giudice Sportivo ha comunicato la propria decisione di non rilasciare ancora un verdetto definitivo, come per le altre gare in programma. Come diretta conseguenza, Hakan Çalhanoğlu salterà il match di domani sera contro la Lazio scontando la squalifica.