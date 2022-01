Calciomercato Inter, Ancelotti all’assalto: 30 milioni più l’attaccante

Corsa in difesa per il Real Madrid che punta a rinforzare la retroguardia. Non è da escludere un assalto in casa Inter con lo scambio

Il Real Madrid, che con Carlo Ancelotti è tornato prontamente a lottare per vincere la Liga, punta a rinforzare con anticipo la squadra per il prossimo anno. Particolare attenzione alla difesa, orfana di Ramos e Varane partiti in estate, ed ancora da rimpiazzare del tutto. Per giugno infatti i ‘blancos’ puntano forte su Antonio Rudiger, in uscita a costo zero dal Chelsea.

Il tedesco è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare il tassello giusto anche se la concorrenza è forte così come alte sono le richieste di stipendio per il tedesco. In questo quadro, qualora dovesse saltare Rudiger, ecco che Ancelotti e il suo Real potrebbero virare in casa Inter.

Calciomercato Inter, Skriniar se non arriva Rudiger: il Real Madrid pensa allo scambio

Il Real Madrid per la difesa potrebbe dunque gettarsi a capofitto su Milan Skriniar. Ancelotti vuole un big per difesa e lo slovacco piace da tempo. I ‘Blancos’, almeno inizialmente, potrebbero mettere sul tavolo uno scambio secco con Marco Asensio, che per l’Inter potrebbe raccogliere l’eventuale eredità di Lautaro Martinez.

Il fantasista spagnolo, in scadenza di contratto nel 2023 e con stipendio di 5 milioni di euro netti, rientrerebbe nei parametri economici della società di Suning, ma l’Inter nel caso chiederebbe anche dei soldi nell’eventuale affare: una trentina almeno di milioni.