Samir Handanovic ha il contratto in scadenza a giugno. Il portiere sloveno, capitano dei nerazzurri da tre anni, è approdato a Milano nell’estate 2012

Il futuro di Handanovic è incerto perché è lo stesso portiere sloveno, capitano dal febbraio 2019, ad alimentare i dubbi. Lui si sente bene fisicamente e quindi ancora in grado di fare il titolare di un grande club come l’Inter, per questo non avrà granché digerito l’ingaggio di Onana e il suo agente Fali Ramadani sta facendo il giro delle sette chiese, ovvero offrirlo ad altre società. Ma è difficile trovare un contratto all’altezza per un portiere che il prossimo 14 luglio compierà 38 anni.

Ecco allora che alla fine potrebbe proseguire all’Inter, nella quale è approdato l’estate di quasi dieci anni fa per 11 milioni di euro più la metà di Faraoni. La proposta di Marotta è chiara e già sul tavolo: rinnovo per un altro anno a circa 2 milioni di euro netti, poco più della metà del suo attuale stipendio, e un ruolo da ‘chioccia’ dello stesso Onana che di fatto erediterà pure il suo ingaggio da 3 milioni.

Almeno inizialmente, Handanovic avrebbe peraltro la possibilità di mantenere il posto di numero 1. Da capire del resto l’impatto del camerunense nell’ambiente nerazzurro, in una realtà completamente nuova per lui. Insomma l’Inter vuole tenerselo stretto perché del portiere in scadenza con l’Ajax si fida ma non così ciecamente.

I dubbi di Handanovic che non ha l’Inter

Nonostante abbia esperienza a tutti livelli, Onana rimane una ‘scommessa’, una scommessa fatta principalmente perché a costo zero. Ed è per questo che la permanenza di Handanovic, un giocatore di carisma e un portiere pur sempre di valore seppur non più quello di un tempo, è ritenuta molto importante dai dirigenti interisti, sicuramente anche da Inzaghi. “Cosa farò in futuro? Ci sarà tempo per parlare…”, ha risposto ieri a ‘Dazn’ il classe ’84 di Lubiana, confermando i suoi dubbi sul restare o no. Dubbi che, invece, l’Inter non ha.