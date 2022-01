Interlive.it ha raccolto informazioni in esclusiva circa l’interesse dei nerazzurri per un altro portiere con il contratto in scadenza a fine stagione

André Onana potrebbe non essere l’unico portiere a sbarcare all’Inter, e a costo zero nella prossima stagione. Ricordiamo che il camerunense si è legato ai nerazzurri con un quinquennale da 3 milioni di euro netti l’anno.

Probabilmente perché non si hanno certezze sul sì di Handanovic alla proposta di rinnovo, sta di fatto che secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, la dirigenza di viale della Liberazione è sulle tracce di un altro estremo difensore con il contratto in scadenza a giugno: il nome è quello di Danijel Petkovic, montenegrino dal 2019 in forza all’Angers, squadra francese militante in Ligue 1.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Ginter dopo Onana: doppia insidia per l’Inter

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Nandez non è (per ora) una priorità dell’Inter

Calciomercato Inter, Petkovic nel mirino

Petkovic ha 28 anni e all’attivo 23 presenze nella Nazionale montenegrina. All’Angers è vice di Bernardoni, il giocatore costato di più (7,5 milioni di euro) nella storia del club, sostituendolo senza farlo rimpiangere in questi mesi che è stato indisponibile. L’Inter continuerà a seguirlo da vicino per poi decidere se affondare o meno. Chiudendo sempre in tema portieri: ai nerazzurri piace molto pure il bosniaco Kovacevic.