Supercoppa | Inter-Juventus, le formazioni UFFICIALI

Da Lautaro Martinez a Kulusevski, le formazioni ufficiali del derby d’Italia che mette in palio la Supercoppa italiana

Sono ufficiali le formazioni del derby d’Italia Inter-Juventus di scena fra circa un’ora di scena al ‘Meazza’ e con in palio la Supercoppa italiana.

Inzaghi rilancia Calhanoglu, out con la Lazio causa squalifica, e Dzeko dal 1′. Bosniaco preferito a Sanchez come partner di Lautaro Martinez. Per il resto tutto confermato.

Dall’altra parte Allegri si affida al 4-4-2, con Kulusevski in appoggio all’unica punta Morata. In difesa Rugani e non Bonucci in coppia con Chielini. Dybala, come era previsto, parte dalla panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All.: Allegri

ARBITRO: Doveri di Roma 1