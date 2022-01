Barella grintoso: “Juventus ostica ma vogliamo la vittoria per i nostri tifosi”

Le parole del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus

Dopo aver tirato le somme sull’anno passato ricco di soddisfazioni nonostante la triste parentesi epidemiologica ma culminato col rinnovo in maglia nerazzurra, il centrocampista Nicolò Barella mostra fiducia e determinazione anche nella sua riflessione sulla Juventus, avversaria dell’Inter questa sera presso lo stadio ‘San Siro’ di Milano. Le due rivali, come noto, si contenderanno la Supercoppa Italiana.

“Spero di poter collezionare ulteriori trofei in bacheca anche in futuro, ma adesso mi concentro sul presente. Dobbiamo giocare la Supercoppa contro la Juventus, una squadra sempre ostica e da rispettare. Per quanto mi riguarda, ma parlo anche per i miei compagni, arrivo con tanta voglia di vincere. Vogliamo vincere. Per iniziare l’anno nuovo con una ulteriore spinta di fiducia. Siamo i Campioni d’Italia uscenti, cercheremo di far felici i nostri tifosi” spiega Barella.