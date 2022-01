Supercoppa Inter-Juventus, i 24 convocati di Inzaghi

La lista ufficiale dei 24 convocati disposizione di mister Inzaghi per la finale di Supercoppa Italiana di questa sera tra Inter e Juventus

Il conto alla rovescia rintoccherà fra pochissime ore per decretare l’inizio della attesissima finale di Supercoppa Italiana, alle 21 presso lo stadio ‘San Siro’ di Milano, tra l’Inter vincitrice dello scorso campionato di Serie A e la Juventus vincitrice della Coppa Italia.

Per l’occasione il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha comunicato in via ufficiale la lista dei 24 convocati a disposizione, come segue:

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa.