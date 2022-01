Pinamonti nell’operazione: così l’Inter prova a battere la Juve sul mercato

Pinamonti sta disputano un’eccellente stagione all’Empoli. L’Inter può utilizzarlo come pedina di scambio per sconfiggere la Juventus sul calciomercato

La stagione di Pinamonti all’Empoli può fin qui ritenersi eccellente. E non solo per i gol, 7 che non sono certo pochi in una squadra che deve salvarsi, ma anche per il contributo alla manovra e al gioco della squadra di Andreazzoli. Un tecnico sottovalutato, ma che si sta rivelando fondamentale anche per la crescita del centravanti di proprietà dell’Inter.

Non è escluso che i nerazzurri possano tenerselo in rosa l’anno prossimo, una volta tornato dal prestito in Toscana, come vice di Edin Dzeko. L’ipotesi più probabile rimane comunque quella di una sua cessione, stavolta a titolo definitivo.

Marotta e Ausilio potrebbero in realtà anche utilizzarlo come contropartita in qualche affare di calciomercato, anche se c’è l’ostacolo ingaggio: il classe ’99 di Cles, assistito da Mino Raiola, guadagna circa 2 milioni di euro netti a fronte di un contratto in scadenza nel 2024.

Un tentativo potrebbe essere fatto col Sassuolo, per arrivare a uno tra Frattesi, Raspadori e Scamacca, quest’ultimo molto apprezzato in viale della Liberazione in ottica eredità dello stesso Dzeko.

LEGGI ANCHE >>> “Probabilmente andrà all’Inter” | Nuovo affare a zero di Marotta

Calciomercato Inter, Scamacca erede Dzeko: ma la Juve prova a prenderlo adesso

A suo vantaggio, inoltre, Marotta può sfruttare gli eccellenti rapporti con il collega neroverde Giovanni Carnevali. Il principale concorrente a Scamacca rimane la Juventus, stasera avversaria in Supercoppa, coi bianconeri che potrebbe tentare il colpo già in questa finestra invernale. Del resto ad Allegri servirebbe subito una prima punta. A riguardo si vocifera di un incontro fissato per la prossima settimana tra la dirigenza bianconera e il Sassuolo.