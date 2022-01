Inzaghi: “Per l’Inter era passato troppo tempo”. Poi ‘replica’ a Sanchez

L’Inter conquista la Supercoppa battendo la Juventus allo scadere dei supplementari grazie alla rete di Sanchez. Primo titolo di Inzaghi sulla panchina nerazzurra

Inzaghi fa i complimenti alla Juventus dopo la vittoria della Supercoppa arrivata all’ultimo secondo dei tempi supplementari grazie al gol di Sanchez: “Abbiamo giocato contro una grandissima squadra che è stata sempre dentro la partita. Non era semplice batterli, sono molto soddisfatto”.

Inzaghi poi replica in maniera garbata allo stesso Sanchez, il quale al termine del match ha detto che si aspettava di giocare dall’inizio dopo la bella prestazione con la Lazio: “Penso che tutti volessero giocare, ma di volta in volta debbo fare scelte. Anche Gagliardini con la Lazio è stato il migliore, ma stasera non ha giocato nemmeno un minuto. Ho quattro attaccanti fortissimi, oggi anche Vidal ci ha dato una grande mano, Dimarco è stato determinante per il gol. Dobbiamo continuare così, erano dodici anni anni che l’Inter non vinceva una Supercoppa. Per questa società era passato troppo tempo. Cosa mi ha detto Zhang? Era molto contento, ci ha fatto i complimenti. I giocatori gli hanno chiesto un premio, penso che li accontenterà”.