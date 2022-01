Inter, Skriniar carica: “Vogliamo la seconda stella”. Poi ‘sfida’ Barella

Milan Skriniar è approdato all’Inter nell’estate di quasi cinque anni fa. Il suo attuale contratto scade a giugno 2023

Ormai da anni al centro del progetto dell’Inter, Milan Skriniar sta convincendo sempre di più i tifosi interisti, offrendo prestazioni sorprendenti in campo. Ben 3 le reti siglate in questa stagione, un dato non del tutto indifferente, visto che si tratta pur sempre di un difensore.

Legatosi all’Inter nel 2018, Milan Skriniar ha già conquistato uno scudetto e una Supercoppa Italiana coi nerazzurri. L’ultimo trofeo fresco di bacheca e conquistato proprio ieri sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Il difensore slovacco si è raccontato ai microfoni di ‘Dazn‘ nella rubrica ‘Uno contro Uno’: “Qui all’Inter mi trovo benissimo. Mi piacerebbe diventare capitano (il favorito alla fascia, ora di Handanovic, è però Barella, ndr) ma ora come ora non ci penso più di tanto”. Poi aggiunge: “Capitano può esserlo chiunque, non occorre per forza una fascia al braccio. Vogliamo la seconda stella e lavoriamo proprio per questo. Diamo tutto in allenamento e già da lì si vede che siamo fortissimi”.

Parole al miele quelle del difensore numero 37 che ha già dimostrato più e più volte di tenerci particolarmente alla causa nerazzurra, rinnovando in passato senza il consenso e l’appoggio del suo ormai ex procuratore Mithat Halis.

Inter, Skriniar ammette: “Ho vissuto malissimo quello che è successo a Eriksen”

Fresco di rescissione di contratto consensuale con l’Inter, Christian Eriksen è finalmente tornato ad allenarsi. Una vicenda che torna finalmente a far sorridere, vista la terribile esperienza vissuta dal danese ad Euro 2020. “Penso spesso a quanto successo ad Eriksen, ho vissuto davvero malissimo la cosa, mi sono spaventato tanto – ja spiegato Skriniar – Quando ho visto che si era ripreso mi sono sentito meglio, è brutto che non possa più giocare in Italia ma ora la cosa più importante è la salute, che stia bene”.

