Dybala all’Inter: i pro e i contro di un affare pazzesco

Si complica la situazione rinnovo per Paulo Dybala con la Juventus. Dalle recenti uscite alle voci su un addio a zero che comprendono anche l’Inter: i pro e i contro dell’eventuale affare

Occhi puntati su Paulo Dybala: l’attaccante argentino della Juventus è in bilico ed ha un futuro tutto da scrivere. Il numero 10 bianconero, già in passato accostato all’Inter e all’ex juventino Marotta, è alle prese con un rinnovo di contratto che si complica sempre più col passare del tempo. Da diversi mesi si discute di un prolungamento contrattuale, con le cifre in questione che hanno subito però un forte restyling verso il basso. Dai 15 milioni passando per 10/12, fino ad arrivare a poco più della metà attualmente nella mente della dirigenza della Juve.

Nel frattempo il mercato milionario attorno a Dybala è anche cambiato, col contratto a scadenza che inizia a fare gola a molti. In Italia è proprio l’Inter di Marotta a sognare la Joya, ma per diversi motivi non è un’operazione affatto semplice, senza contare che nasconde sia benefici che insidie.

Calciomercato Inter, affare Dybala: i pro e i contro relativi all’argentino

Analizzando i pro e i contro dell’eventuale affare Dybala-Inter, è possibile tracciare una vera e propria riga. Da una parte gli indubbi benefici tecnici che porterebbe un calciatore dalle qualità indiscutibili come quelle dell’argentino che ben si sposerebbe sia con una prima punta che col connazionale Lautaro Martinez. Inoltre tra i pro al di là del rinforzo ci sarebbe anche lo sgarbo fatto nei confronti dei rivali di sempre.

I contro invece, al di là delle richieste di ingaggio tutte da capire nel concreto, a spaventare più di ogni cosa è la condizione fisica di Dybala, che negli ultimi due anni ha incassato una lunga serie di infortuni di ogni natura, finendo per incidere e giocare molto meno del previsto. Dalle questioni economiche ai benefici tecnici passando per la rivalità con la Juve e i problemi fisici: sull’argentino va fatto un ragionamento profondo.