Paganin: “de Roon e Freuler creeranno superiorità numerica ma occhio a Dumfries e Perisic”

Inter, l’ex difensore Massimo Paganin ha voluto dare un suo parere sulla sfida di domani sera tra Atalanta e Inter

L’ex difensore Massimo Paganin, in vista dell’incontro di domani sera allo stadio Gewiss di Bergamo tra Atalanta e Inter è stato intervistato dal quotidiano ‘L’Eco di Bergamo’. Gli hanno chiesto un parere sulla situazione delle due formazioni e lui ha spiegato: “Arrivano entrambe carichissime, è vero che hanno appena giocato quindi potrebbero essere più stanche, ma avendo vinto, l’entusiasmo cancella la fatica, inoltre ormai sono abituate a giocare così tanto, sarà una gara ad alti livelli, ci arrivano nelle migliori condizioni possibili”. Gli hanno domandato, un’opinione sui giocatori su cui faranno maggior affidamento i due allenatori per vincere la sfida e lui ha risposto: “Il centrocampo è il fulcro delle due squadre, la mediana a 3 dell’Inter sfiderà il 2+2 dell’Atalanta, de Roon e Freuler creeranno superiorità numerica in quella zona, ma occhio a Dumfries e Perisic“.

Gli hanno chiesto, se questa partita può essere considerata una gara da scudetto e lui ha detto: “È esagerato parlare di scudetto, l’Atalanta è entrata nel novero delle grandi squadre ed è per questo che ora la sfida con l’Inter è considerata un big match, ma è ancora presto per fare voli pindarici, bisogna togliere pressione all’Atalanta che invece deve avere la libertà mentale di sapere di potersela giocare grazie al ruolo che si è costruita negli anni. Non è una gara decisiva ma è importante”.