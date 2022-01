Il sogno di Dybala e l’ombra di Conte: colpo di scena

Tutti pazzi per Paulo Dybala. La situazione contrattuale dell’attaccante della Juventus fa gola, nerazzurri compresi, ma ci sono altre possibili destinazioni

Il rinnovo di Paulo Dybala tarda ad arrivare e la situazione è ulteriormente avvolta nell’incertezza, settimana dopo settimana. La situazione nebulosa inizia a far scattare campanelli d’allarme dalle parti della Continassa, con l’argentino che non ha ancora realmente deciso il proprio futuro, ed un’offerta al ribasso che non sembra particolarmente stuzzicare le fantasie della ‘Joya’. Intanto la sua situazione contrattuale, in chiusura nel 2022 fa evidentemente gola a molti, Inter compresa.

Dybala a parametro zero sarebbe infatti un colpo importante per chiunque ed è risaputa la stima di Marotta nei confronti del numero 10 di Allegri. Le difficoltà però non mancano in un senso o nell’altro, senza considerare anche le diverse strade anche estere possibili per il fantasista sudamericano.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Kostic resta in prima fila per il dopo Perisic: le ultime

Calciomercato Inter, la mossa che cambia il futuro di Dybala: è il suo sogno

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

L’Inter può essere un’ipotesi vista la stima di Marotta ma, in caso di divorzio dalla Juve, il suo sogno resta la Spagna, ed in particolare il Barcellona. La nuova politica blaugrana punta proprio sui giocatori in scadenza e non troppo in là con gli anni.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Frattesi il prescelto per il centrocampo: scatto Inter

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Sanchez decisivo e ago della bilancia del mercato estivo

Per Dybala può insomma essere la volta buona, senza contare che non c’è nemmeno più la presenza di Leo Messi di intralcio, per l’approdo in Catalogna. Sullo sfondo il Tottenham di Conte, entrambe situazione a costo zero per l’estate. Anche l’ex interista infatti potrebbe tornare in auge per l’argentino, che potrebbe avere presto diverse scelte davanti.