DIRETTA Serie A LIVE, Atalanta-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta l’Atalanta di Gasperini nella ventiduesima giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita all’Atalanta nel posticipo domenicale valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Da un lato i nerazzurri campioni d’inverno di Inzaghi puntano ad ottenere la nona vittoria consecutiva per restare in testa alla classifica e mettere pressione sul Milan inseguitore, impegnato domani contro lo Spezia. Dall’altro i nerazzurri bergamaschi dell’ex Gasperini vogliono dare seguito alla goleada sull’Udinese per provare a riaprire anche il discorso scudetto. All’andata finì in parità 2-2. Interlive.it vi offre la sfida del Gewiss Stadium in tempo reale.