Dzeko: l’Atalanta è la sua vittima preferita e c’è un’altra statistica positiva che lo riguarda

By

Atalanta-Inter, la formazione bergamasca è insieme al Bologna la vittima preferita dell’attaccante bosniaco

Questa sera allo Gewiss stadio di Bergamo, si disputerà la partita valida per la 22esima giornata del campionato di serie A tra Atalanta e Inter. La squadra bergamasca è la vittima preferita di Edin Dzeko, che con la maglia della Roma e aggiungendo quello nella gara di andata con la squadra nerazzurra, ha segnato ben 7 reti contro la formazione lombarda. L’altra squadra, a cui ha segnato lo stesso numero di gol, è il Bologna. Un’altra statistica positiva che riguarda il giocatore bosniaco è che, per il momento, è l’unico calciatore della serie A ad aver segnato sia con entrambi i piedi sia di testa, nonostante le solo 8 reti messe a referto finora in serie A.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Kostic resta in prima fila per il dopo Perisic: le ultime

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Frattesi il prescelto per il centrocampo: scatto Inter

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Sanchez decisivo e ago della bilancia del mercato estivo

Viceversa in Champions League, è già stato autore di 3 marcature, mentre Lautaro Martinez non ha ancora fatto una rete in questa stagione, nella massima competizione europea. I tifosi nerazzurri, si augurano che si sblocchi contro il Liverpool nei prossimi difficilissimi ottavi di finale.