Perisic: tre club della Premier League molto interessati al croato

Inter, dall’Inghilterra arrivano notizie riguardanti le squadre della Premier League interessate a Ivan Perisic

Il Chelsea lo scorso anno ha vinto abbastanza a sorpresa la Champions League, ma quest’anno in campionato, dopo la sconfitta per 1-0 contro il City, si trova a 13 punti dalla squadra di Guardiola e sta già pensando ai rinforzi per la prossima stagione. Un profilo che la dirigenza del club londinese sta cercando, è un esterno sinistro. Uno dei giocatori inserito nel taccuino dei manager inglesi è quello di Ivan Perisic, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il club inglese aveva provato a prendere Digne, ma l’esterno poi è andato all’Aston Villa.

Per correre ai ripari hanno richiamato dal prestito al Flamengo il brasiliano Kenedy, ma il giocatore non offre ampie garanzie. Per il momento su quella fascia, dopo l’infortunio occorso a Chilwell, c’è il solo Marcos Alonso quindi serve un suo vice. Come ha spiegato il Sunday Mirror, è stato lo stesso allenatore Tomas Tuchel a far inserire il calciatore croato nella lista dei desideri. Il quotidiano ha informato che anche Arsenal e Tottenham, sarebbero molto interessati al calciatore nerazzurro.