Inter, Gasperini: “Difesa a 3 da provinciali ma poi ci hanno vinto lo Scudetto”

Le piccanti rivelazioni dell’allenatore Gasperini in conferenza stampa al termine della partita pareggiata con l’Inter

Gian Piero Gasperini è stato chiamato in conferenza stampa per analizzare lo 0-0 maturato sul campo del ‘Gewiss Stadium’ tra la sua Atalanta e l’Inter di Inzaghi, per il quale nutre grande stima per via del lavoro che sta svolgendo.

Il tecnico della società bergamasca ha poi colto l’occasione per rivelare un interessante retroscena dai toni piccanti, risalenti alla sua amara esperienza sulla panchina nerazzurra di Milano nell’ormai lontano 2011: “La difesa a tre non era una soluzione contemplabile, pensavano fosse roba da provinciali. Poi cos’è successo? È arrivato Conte (tanti anni dopo, ndr) ad aver riportato l’Inter in una dimensione che non riusciva più a raggiungere. Hanno vinto lo Scudetto“.