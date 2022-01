Coppa Italia: i bookmakers puntano decisamente sull’Inter nella sfida degli ottavi

Coppa Italia: i bookmakers vedono l’Inter chiaramente favorita contro l’Empoli nella sfida valida per gli ottavi di finale

Proseguono le sfide riguardanti gli ottavi di finale della coppa Italia. Oggi si disputeranno Lazio-Udinese e Juventus Sampdoria, mentre domani si giocheranno Sassuolo-Cagliari e Inter-Empoli, infine giovedì si concluderà la sessione Roma-Lecce. Per quanto riguarda la partita del Meazza i bookmakers danno per favoritissima la squadra di Simone Inzaghi, nonostante il tecnico della squadra milanese sembra intenzionato a fare turn-over e lasciare a riposo almeno due o tre titolari. La vittoria dell’Inter è quotata 1,25, il pareggio a 6 e la vittoria della squadra toscana a 11.

LEGGI ANCHE >>> Liberato adesso dal club: ma l’Inter lo vuole gratis a giugno

LEGGI ANCHE >>> Frattesi colpo anti-Juve: perché l’Inter dovrebbe acquistarlo

Sempre secondo gli analisti di Star Casinò, sarà una partita con delle reti visto che l’over 2,5 è bancato solo 1,42 , mentre l’over 3,5 è più interessante a 2,10. Per il momento le squadre qualificate per il prossimo turno sono Milan, Atalanta e Fiorentina, quest’ultime si affronteranno nei quarti di finale previsti presumibilmente il 9 febbraio. La squadra nerazzurra, in caso di passaggio del turno, affronterà la vincente di Roma-Lecce. Possibile derby milanese o romano in semifinale.