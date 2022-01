Calciomercato Inter, Perisic e de Vrij: doppio trasloco in bianconero

I due colossi dell’Inter sono obiettivi dello stesso club che pensa ad un affare due-in-uno entro la fine della sessione di calciomercato

Fronte calciomercato in uscita, l’Inter nelle persone di Marotta ed Ausilio studia le mosse giuste per non privare Inzaghi di elementi importanti per il prosieguo della seconda metà di stagione e al contempo liberarsi di chi non rientra più nel progetto nerazzurro.

Dall’Inghilterra giungono notizie di un duplice interessamento da parte dei bianconeri del Newcastle per il difensore centrale de Vrij e l’esterno sinistro Perisic, al fine di recuperare qualche punto utile nella classifica di Premier League e scongiurare il pericolo retrocessione. La proprietà di Pif, vecchia conoscenza nerazzurra, avrebbe in serbo un progetto estremamente ambizioso. Se da un lato la cessione dell’olandese potrebbe dispiacere per quanto profuso sul campo nelle ultime annate, dall’altro garantirebbe all’Inter una buona plusvalenza. Resta comunque improbabile che accada in questa sessione di mercato. Al contrario ci sarebbe maggiore preoccupazione di perdere il croato, considerata la vicina data di scadenza del contratto e le poche, difficili soluzioni nel suo ruolo sotto osservazione dalla dirigenza al momento.