Coppa Italia, Inter in ampio turnover contro l’Empoli

Torna la Coppa Italia tra gli impegni del fitto calendario dell’Inter, ancora capolista in campionato dopo il pareggio con l’Atalanta, contro l’Empoli di Andreazzoli domani sera alle 21. Inzaghi sarà costretto ad un ampio turnover per far rifiatare e non sovraccaricare diversi titolari in vista dell’incontro di domenica contro il Venezia, da vincere per allungare sulle pretendenti al titolo.

Partendo dal reparto arretrato, Skriniar e Bastoni dovrebbero lasciare spazio a D’Ambrosio e Dimarco con quest’ultimo che potrebbe però essere impiegato come esterno sinistro al posto di Perisic. A centrocampo, tenuto conto della squalifica di Brozovic, dovrebbe partire dalla panchina un altro fra Barella e Calhanoglu dando la possibilità a Gagliardini di recuperare qualche minuto nelle gambe visto lo scarsissimo impiego nella prima parte di stagione. In attaccato ci sarà Lautaro dal primo minuto, accompagnato da Correa che vuol prendersi la scena. Anche Dzeko, dunque, da considerare a riposo.