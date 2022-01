Formazioni UFFICIALI Inter-Empoli: Gagliardini al posto di Brozovic

Da Gagliardini a Cutrone, le formazioni ufficiali del match fra Inter ed Empoli di scena al Meazza e valevole per gli ottavi di Coppa Italia

Sono ufficiali le formazioni della sfida Inter-Empoli di scena alle 21 al ‘Meazza’ con in palio la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia.

Difesa tutta nuova per Inzaghi: Andrea Ranocchia al centro, D’Ambrosio e Dimarco ai lati. Per il resto confermate le indiscrezioni della vigilia: in porta Radu, davanti Lautaro e Correa, Gagliardini al posto dello squalificato Brozovic. Sensi, diretto alla Sampdoria in prestito, partirà dalla panchina. Anche Andreazzoli fa turnover, davanti però il duo ‘pesante’ Cutrone-Pinamonti.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; Correa, Lautaro. All.: S.Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Marchizza, Viti, Romagnoli, Fiamozzi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Zurkowski; Cutrone, Pinamonti. All.: Andreazzoli

ARBITRO: Sacchi di Macerata