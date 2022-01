Inter-Empoli, Correa esce in lacrime: le ultime sull’infortunio

By

Correa si è infortunato all’inizio del match contro l’Empoli che mette in palio il pass per i quarti di Coppa Italia. L’attaccante dell’Inter è uscito in lacrime

Correa non è certo un giocatore fortunato. L’argentino è riandato ko alla prima da titolare dopo il ritorno dall’infortunio.

La ‘monta’ di Romagnoli (non punito col giallo) a metà campo, al secondo minuto della sfida con l’Empoli valevole per gli ottavi di Coppa Italia, gli costa carissimo. L’attaccante si è subito accasciato a terra dolorante e poi è uscito in lacrime, seppur sulle sue gambe.

Stando a un primo responso, Correa ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Se confermato dagli esami, previsti nelle prossime ore, si tratterebbe dello stesso guaio fisico accusato a inizio dicembre all’Olimpico contro la Roma, guaio che poi lo ha costretto a un mese di stop.