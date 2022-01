Da Brozovic a Cuisance, le formazioni ufficiali della sfida fra Inter e Venezia valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match Inter-Venezia in programma fra circa un’ora al ‘Meazza’ e valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A.

In difesa tornano i titolarissimi, così come a centrocampo riecco Brozovic dopo l’assenza per squalifica in Coppa Italia. Sull’out destro Inzaghi conferma Darmian a scapito di Dumfries, davanti la coppia Lautaro-Dzeko. Argentino preferito a Sanchez, che anche con l’Empoli ha dimostrato di essere in grande forma. A sorpresa anche i lagunari si schierano col 3-5-2: esordio per l’austriaco Ullmann, davanti Okereke ed Henry. Out invece Nani.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-VENEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: S.Inzaghi

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ceccaroni, Caldara, Modolo; Ullmann, Cuisance, Vacca, Tessmann, Ampadu; Okereke, Henry. All.: Zanetti (Bertolini in panchina)