Sosa: ecco il nome nuovo per la fascia mancina sul taccuino di Beppe Marotta

Inter, nome nuovo per la fascia mancina sui taccuini di Beppe Marotta e Piero Ausilio, potrebbe arrivare sempre dalla Bundesliga

A prescindere che Kostic resti sempre il nome in pole position sui taccuini di Beppe Marotta e Piero Ausilio per la corsia sinistra nerazzurra, ogni tanto spunta qualche nuovo nome. Secondo quanto ha dichiarato Sky Deutschland, in casa nerazzurra sembra interessare l’esterno dello Stoccarda Borna Sosa. Sul giocatore però la concorrenza arriva dalla Premier League visto che sia il Chelsea, che ha perso Ben Chilwell, che l’Aston Villa sono pronti a buttarsi nell’eventuale asta di mercato. Il club di Birmingham, per la precisione, ci ha provato, ma il club tedesco chiede 30 milioni di euro e quindi la squadra inglese ha deciso per il momento di accontentarsi di Digne, appena acquistato dall’Everton. In ogni caso questa spasmodica ricerca di un esterno sinistro significa che probabilmente non si riuscirà a convincere Ivan Perisic a rimanere, tenendo anche conto dell’età del giocatore croato, sia che Federico Dimarco non ha completamente convinto la dirigenza nerazzurra, nonostante quando è stato chiamato in causa ha sempre offerto prestazioni positive, rigore sbagliato con l’Atalanta a parte.