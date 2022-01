Decisione presa: addio all’Inter | Si tratta la risoluzione del contratto

Sta per concludersi la sua avventura all’Inter iniziata nell’estate 2020. Con il club è in discussione la risoluzione del contratto

L’avventura all’Inter, cominciata nell’estate 2020, è giunta ormai agli sgoccioli. La decisione è stata presa: addio ai nerazzurri.

Stiamo parlando di Aleksandar Kolarov, da tempo ai margini della squadra (quest’anno in campo appena 44′) di Simone Inzaghi a causa di continui problemi fisici.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sportì il 36enne si è ormai deciso a dire addio, probabilmente anche al calcio giocato. In corso la trattativa con la società per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza a giugno.

Kolarov lascerà l’Inter dopo un anno e mezzo in cui ha collezionato solo 15 presenze, per un totale di 756′.

Calciomercato Inter, Kolarov libera spazio per il vice Perisic

La partenza di Kolarov spalanca le porte all’arrivo di un nuovo terzino. Nello specifico del vice Perisic, ma anche suo possibile erede, che ha chiesto da tempo Inzaghi. Il preferito è sempre Filip Kostic, il quale ha lo stesso agente (Alessandro Lucci) di Kolarov, tuttavia fin qui l’Eintracht non ha aperto al prestito con diritto, l’unica formula che Marotta e Ausilio possono utilizzare in questa sessione di calciomercato.

In alternativa si fanno poi i nomi di Castagne, ex Atalanta ora al Leicester, di Bensebaini del Borussia M’Gladbach e Angelino del Lipsia. Tre profili altrettanto difficilmente prendibili in questa finestra, da non escludere quindi un ‘Mister X’, ovvero un nome finora mai uscito.