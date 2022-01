Atteso durante questa settimana l’incontro tra Inzaghi e la società, vista l’imminente chiusura del mercato

La chiusura del mercato è ormai alle porte. Circa una settimana di tempo per poter concludere ancora qualche colpo di mercato e diversi sono i club che pensano a come poter puntellare ulteriormente la propria rosa. Tra queste c’è anche l’Inter, frettolosa di chiudere qualche trattativa in chiave entrata.

Mister Simone Inzaghi, assieme alla società, a caccia di qualche colpo che li permetterebbe di rendere questa Inter ancor più competitiva.

Una settimana esatta alla chiusura di questa finestra di mercato invernale. Diverse le trattative al vaglio per l’Inter di Simone Inzaghi, ma al momento si tratta soltanto di numerose ipotesi. Dirigenza interista che dopo aver chiuso la trattativa in uscita per quanto riguarda Martin Satriano, guarda al futuro e pensa di poter chiudere qualche colpo anche in chiave entrata. Il tecnico piacentino, ha già chiesto in passato a gran voce un vice Perisic, vista anche la possibile risoluzione del contratto di Kolarov, ma che ora necessita ancor di più il forte appoggio della società per via del serio infortunio rimediato dal ‘Tucu’ Correa. Reparto d’attacco dimezzato e Inter che monitora per qualche trattativa anche in fase offensiva, tant’è che durante questa settimana è atteso direttamente un’incontro tra mister e dirigenza.

Calciomercato Inter, summit atteso a mercoledì tra Inzaghi e la dirigenza

Con il recente infortunio di Correa, l’Inter deve correre ai ripari. I nerazzurri sono a caccia del colpo anche in fase offensiva, ma devono fare alla svelta, vista l’imminente chiusura del mercato invernale. Come riportato da Calciomercato.it, il summit di mercato della dirigenza interista, slitterà probabilmente a mercoledì, giorno nel quale ripartiranno gli allenamenti degli attuali campioni d’Italia. Si valutano i profili di Felipe Caicedo del Genoa e di Eddie Salcedo (di proprietà dell’Inter, ma attualmente in prestito allo Spezia) prossimo al rientro alla base. Il classe 1988 è un centravanti parecchio apprezzato da Simone Inzaghi, vista la loro passata esperienza trascorsa alla Lazio e questa cosa può giocare un ruolo fondamentale nei piani della dirigenza nerazzurra, ma occhio anche ad un ipotetico ‘Mister X’.