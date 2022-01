Bologna-Inter, la Lega attende l’esito del ricorso

La data di recupero del match Bologna-Inter potrebbe slittare ad aprile in attesa che giunga l’esito dei tre gradi di giudizio sul ricorso nerazzurro

All’Inter non è scesa giù la decisione del Giudice Sportivo di rinviare la gara non disputata lo scorso 6 gennaio contro il Bologna a causa della positività riscontrata tra diversi calciatori della società rossoblù.

Il nuovo protocollo che limita i poteri decisionali delle Asl ed inserisce una soglia massima di calciatori positivi è stato approvato soltanto in seguito, e la sua applicazione ha già salvato buona parte delle partite della ventitreesima giornata di Serie A. Per questo motivo, i nerazzurri hanno fatto ricorso nella speranza di ottenere la vittoria a tavolino per 0-3. La Lega, dunque, prima di fissare una data certa dell’eventuale recupero, resta in attesa che vengano esaminate le ragioni del ricorso su tre piani di giudizio differenti. La partita, in ogni caso, dovrebbe slittare dal 23 febbraio ad aprile.