Nandez non è più un obiettivo, ci pensa la rivale storica

L’Inter non ha più preso in considerazione l’ipotesi Nandez dopo diversi mesi di osservazione, adesso il calciatore stuzzica le fantasie della rivale

Il matrimonio tra Nandez e l’Inter non s’ha da fare neppure in questa sessione di calciomercato, giusto per citare uno storico passo – rivisitato in chiave calcistica – de ‘I Promessi Sposi’ del Manzoni. Dopo i numerosi contatti iniziati la scorsa estate, le indiscrezioni, la firma ad un passo, i continui scambi di sguardi nel corso della prima metà di stagione, tutto è sfumato nel nulla.

Ad approfittare di questo improvviso cambio di rotta, se di disinteresse non si vuol parlare, è la Juventus, storica rivale dell’Inter non soltanto sul campo ma anche al di fuori, in tutte quelle strategie di mercato che accompagnano i tifosi da una vita. Stando a varie fonti vicine alla causa bianconera, il centrocampista uruguaiano potrebbe concretamente cambiare maglia nel caso in cui dovesse partire un altro collega di reparto. In uscita ci sarebbero, al momento, Arthur, Bentancur e Ramsey. Il Cagliari sta varando tutte le opzioni, compresa quella del Torino, ed è estremamente aperta ad una cessione, specialmente in prestito con eventuale opzione di riscatto.