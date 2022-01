Sensi insiste, l’Inter lo accontenta: prestito secco alla Sampdoria

I tentativi di trattenere Sensi sono stati vani, l’Inter vuole accontentare le richieste del calciatore in procinto di vestire la maglia della Samp

Sono stati tanti i capovolgimenti di fronte legati alla vicenda Sensi nel corso degli scorsi giorni, quando la sessione invernale di calciomercato si avvicina verso la chiusura. Dopo l’appello del calciatore di voler rivestire un ruolo di maggior prestigio e macinare più minuti nelle gambe, l’Inter pareva aver trovato un accordo iniziale con la Sampdoria a lui fortemente interessata.

L’infortunio del centravanti Correa, tuttavia, aveva fatto ricredere Inzaghi sulla possibile cessione del proprio centrocampista che, seppur appartenente ad un altro reparto, era da considerarsi comunque una risorsa utile al turnover. Il congelamento del trasferimento sembra aver avuto vita breve. Il ghiaccio si è sciolto, l’Inter è pronta ad accontentare in via definitiva le richieste di Sensi e dunque lasciarlo partire verso la Sampdoria a mezzo di un prestito secco fino al prossimo giugno. Stando alle ultime indiscrezioni, il club ligure potrebbe farsi carico di una importante percentuale dell’ingaggio del calciatore, alleggerendo di quel tanto che basta le spese dell’Inter. Inter che, a sua volta, avrebbe la strada spianata per far posto a Caicedo del Genoa, anch’egli dietro formula del prestito.