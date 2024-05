Dalla Spagna, Kounde nel mirino dell’Inter: scambio alla pari

Barcellona pronto a sacrificare il difensore francese in estate. Anche i nerazzurri si sarebbero inseriti nella corsa per l’ex Sivigilia. Questa, almeno, la notizia rimbalzata dall’estero

Per forza di cose, il Barcellona sarà costretto ad attuare qualche cambiamento alla propria rosa a partire già la prossima estate, di mezzo anche la complicata situazione economica con cui i blaugrana sono ormai alle prese da diversi anni. Così facendo, dunque, la formazione su cui siede attualmente in panchina Xavi non potrà far altro che cedere alcuni dei propri big ed ecco che in cima alla lista dei possibili indiziati vi è proprio Jules Kounde, atterrato in Catalogna nel luglio del 2022 per la bellezza di 50 milioni di euro.

Quarantaquattro, in totale, i gettoni raccolti in questa stagione dal giovane ma pur sempre esperto difensore francese, in grado di agire sia in vesti di centrale che di terzino. Due, invece, i centri messi a segno in questa regular season dal classe ’98, con all’attivo quattro assist. Le strade di Kounde e quella del Barcellona potrebbero così finire per separarsi dopo sole due stagioni ed ecco che – eccezion fatta per Psg, Manchester United, Newcastle e Chelsea (ad un passo dall’ingaggiare l’attuale numero 23 dei blaugrana già in passato) – da quel che emerge, anche l’Inter si sarebbe inserita nella corsa per il 25enne nato a Parigi.

Anche l’Inter osserva Kounde: agenti vicini ai due club possono provare a proporre uno scambio con Dumfries

Facendo riferimento agli ultimi rumors provenienti dalla Spagna, anche l’Inter è finita sulle tracce di Jules Kounde, difensore individuato dal Barcellona per far cassa in estate. A riferirlo è il portale ‘Mundo Deportivo’. Quel che però occorre è soltanto un po’ di chiarezza.

A complicare le cose è infatti lo stipendio attualmente percepito dal calciatore, pari a 6,5 milioni di euro netti a stagione, mentre l’altra considerazione da fare è quella che la squadra neo Campione d’Italia ha sì bisogno di un nuovo difensore centrale, ma che vada a raccogliere l’eredità di uno tra Acerbi e de Vrij (Inter che perciò è ben coperta, al momento, sull’out di destra).

Al contempo, un’altra ipotesi di cui tener conto è quella che alcuni intermediari vicini ai due club possano finire per provare a proporre uno scambio alla pari tra Kounde e Dumfries, visto e considerato che i blaugrana sono ancora a caccia di un nuovo laterale di destra. Un eventuale scenario di mercato, questo, che mai e poi mai finirebbe per raggiungere la fumata bianca.