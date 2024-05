Inter, Immobile in Arabia: “È un’opportunità”

Nuovo annuncio a sorpresa sul futuro del bomber biancoceleste, accostato negli scorsi mesi anche all’Inter

È quello di Ciro Immobile uno dei tanti nomi che sono finiti per essere accostati all’Inter negli scorsi mesi, complice naturalmente l’esigenza nutrita dalla squadra neo Campione d’Italia, quella di chiudere per un nuovo attaccante a prescindere dal solo Mehdi Taremi, atteso a Milano a inizio luglio e chiamato a sua volta a sostituire il partente a zero Alexis Sanchez.

La volontà dei nerazzurri è però quella di chiudere per una nuova seconda punta, a testimoniarlo il forte interesse nutrito da Marotta e Ausilio nei confronti di Albert Gudmundsson (di mezzo anche il possibile addio di Arnautovic). Ciò nonostante, la candidatura del bomber nativo di Torre Annunziata è ugualmente finita per trovar posto sul tavolo situato dalle parti di Viale della Liberazione. Questa, almeno, la notizia rimbalzata nelle settimane passate, anche e soprattutto per via dello splendido feeling che continua ad esserci tutt’ora tra il classe ’90 e il suo ex allenatore, Simone Inzaghi.

A influire, in realtà, è stata anche un’altra dinamica, secondo cui l’attuale Capitano biancoceleste avrebbe manifestato una certa voglia di dire addio a fine stagione. Ed ecco che a fare il punto sul futuro dell’ex Borussia Dortmund e Siviglia è stato proprio l’agente del calciatore.

Moggi (agente Immobile): “Abbiamo ricevuto tante offerte in questo periodo”

Alessandro Moggi, rappresentante di Ciro Immobile, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha avuto tempo e modo di soffermarsi sulla situazione legata al futuro del proprio assistito. Queste, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dal primo (ed unico) genito dell’ex dirigente della Juventus:

“È un intoccabile. In questo periodo ha ricevuto tante offerte ma ha sempre deciso di restare. L’Arabia Saudita? È un’opportunità per il calcio”. Undici, in totale, le reti messe nel frattempo a registro in stagione dall’attaccante 34enne.

