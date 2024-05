Buongiorno a rischio: assalto spagnolo da 40 milioni

Il centrale made in Italy, che tanto piace a Inter, Milan e Juventus, può anche finire per dire addio alla Serie A in estate. Svelato lo scenario che potrebbe materializzarsi tra soli pochi mesi

È quello di Alessandro Buongiorno uno dei nomi che infiammerà, per forza di cose, la prossima finestra di calciomercato estiva. A suon di ottime prestazione, l’attuale Capitano del Torino ha già attirato da diversi mesi le più vive attenzioni di Inter, Juventus e Milan.

Ammontano a 27 i gettoni raccolti sinora in questa edizione di Serie A dal classe ’99, con all’attivo 3 gol e 1 assist. Il centrale 24enne ha seriamente rischiato di separarsi dai granata già durante la passata estate. A prevalere è stata, però, la volontà nutrita dal diretto interessato, che in extremis ha detto no all’offerta fatta recapitare dall’Atalanta proprio per poter proseguire il proprio cammino con la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Ivan Juric. Diverso potrebbe essere, però, nel caso in cui dalle parti del centro sportivo del Torino dovesse arrivare una proposta proveniente da qualche big italiana o addirittura europea, vedi l’Atletico Madrid, club che perderà Mario Hermoso a parametro zero tra soli pochi mesi.

Anche l’Atletico Madrid potrebbe provare a farsi avanti per Buongiorno: Inter, attenta

Le strade di Mario Hermoso e quella dell’Atletico Madrid si separeranno ufficialmente a partire dal finale di giugno, col classe ’95 che da quel momento in poi sarà libero di accasarsi alla sua nuova squadra a titolo prettamente gratuito. È l’Aston Villa, in tal senso, la società che si è portata avanti nelle trattative per l’ex Espanyol nelle ultime ore.

Facendo riferimento a quanto riportato dal quotidiano ‘AS’ durante la giornata di ieri, la formazione inglese è infatti ad un passo dall’ingaggio di Hermoso, profilo (accostato negli scorsi mesi anche al club meneghino) che così facendo si separerà a parametro zero dai Colchoneros. Questa la situazione che costringerà il club su cui siede attualmente in panchina il tecnico Diego Simeone ad andare a caccia di un nuovo centrale di difesa in vista della prossima estate ed ecco che, a quel punto, lo sguardo della formazione spagnola potrebbe anche ricadere su Alessandro Buongiorno, candidato numero uno per la difesa dell’Inter. Di 40 milioni di euro la valutazione che ne fa il Torino del proprio Capitano. Una somma di denaro, questa, tutto sommato alla portata dell’Atletico Madrid.