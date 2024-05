Inzaghi vuole Gudmundsson: investimento da 43 milioni

La dirigenza dell’Inter avrebbe già strappato il sì dell’islandese del Genoa, nel mirino anche di Juventus e club della Premier

Tra Inzaghi e Ausilio ci sono visioni differenti per quanto riguarda il numero di attaccanti che dovrà comporre il reparto offensivo della prossima stagione. Il tecnico vorrebbe cinque elementi, in primis una seconda punta brava nel dribbling e che conosca già la Serie A. Il profilo è quello di Albert Gudmundsson, come scritto da Interlive.it lo scorso 20 febbraio.

I nerazzurri avrebbero già il sì dell’islandese, autore di 16 gol in questa stagione tra campionato e coppe. Gli ostacoli sono due: la concorrenza di Juventus e Premier, il prezzo di 40 milioni circa fissato dal Genoa. Tanti per l’Inter come per qualsiasi altra società italiana, per cui Marotta e Ausilio dovrebbero provarci inserendo una se non due contropartite tecniche. I nomi che si fanno sono quelli di Zanotti, quest’anno in prestito al San Gallo, Oristanio ora al Cagliari e addirittura Valentin Carboni. Il talento argentino, però, difficilmente entrerebbe in un’operazione del genere. Una sua cessione è probabile, ma solo di fronte a una offerta irrifiutabile. Da 25/30 milioni.

Inter, quinquennale da 2,5 milioni per Gudmundsson

L’Inter può provare a ripetere l’affare Frattesi, cioè a prendere Gudmundsson in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il tutto per 30 milioni di euro, più appunto una o due contropartite. Su Zanotti oppure Oristanio, Ausilio potrebbe tentare di mantenersi una ricompra come fatto per Fabbian col Bologna l’estate scorsa.

Secondo ‘Calciomercato.it’, l’investimento per Gudmundsson andrebbe a toccare i 43 milioni di euro includendo la spesa per l’ingaggio dell’attaccante classe ’97. A cui la dirigenza di viale della Liberazione può proporre un quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione, 5 lordi l’anno. Al papà del numero 11 del ‘Grifone’ non dispiacerebbe se continuasse a giocare in Serie A.