Calciomercato, conferme su Caicedo | Taglio stipendio e approdo all’Inter

By

Caicedo vicinissimo all’Inter per ricoprire il ruolo di vice Dzeko. In nerazzurro ritroverebbe Simone Inzaghi, suo allenatore già alla Lazio

Gosens a un passo, Felipe Caicedo altrettanto. Il centravanti ecuadoregno verso i nerazzurri con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Confermata da più fonti la notizia di Interlive.it di ieri mattina, il 33enne pronto a tagliarsi di poco l’ingaggio pur di trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi, suo allenatore già alla Lazio.

L’Inter non vuole infatti spendere per l’ingaggio più di quanto avrebbe tirato fuori per quello di Sensi da qui a giugno, circa 6-700 mila euro. Caicedo ha però chiesto una ‘promessa’ di rinnovo di un altro anno qualora a fine stagione riuscisse a risolvere il suo contratto col Genoa.

Siamo comunque alle battute conclusive, l’Inter sembra pressoché certa di averlo in pugno tanto che ha dato il (secondo) via libera alla cessione di Sensi in prestito alla Sampdoria.