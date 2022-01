Dybala, rottura con la Juventus: “Firmerà con l’Inter”

A sorpresa, Paulo Dybala potrebbe dire addio ai bianconeri e sullo sfondo c’è sempre l’Inter

Paulo Dybala e la Juventus, una storia che può davvero finire a giugno. Sullo sfondo, ovviamente, sempre l’Inter del suo grande estimatore Beppe Marotta.

L’investimento per Vlahovic, qualcosa come 75 milioni di euro più circa 7 netti per i prossimi quattro anni e mezzo al bomber serbo, può spingere i bianconeri a far saltare del tutto la trattativa per il rinnovo del contratto dell’argentino.

Il dietrofront di Arrivabene è del resto già arrivato: l’accordo trovato in autunno, 8 milioni più bonus, è stato di fatto annullato, coi bianconeri che ora vogliono trattare al ribasso. Ed è così che le parti potrebbero arrivare a una rottura totale, con il conseguente addio a zero di Dybala. Il futuro del classe ’93 di Rosario potrebbe essere all’Inter.

Anzi, sarà all’Inter stando all’agente e intermediario Furio Valcareggi.

Valcareggi sicuro: “Dybala andrà all’Inter”

“Dybala andrà all’Inter, poi vedrete – le parole di Valcareggi in diretta a ‘Radio Kiss Kiss’ – Ha rotto con i dirigenti della Juventus, con i vertici della società. E’ tutto apparecchiato per il suo passaggio in nerazzurro. Sarà un gran colpo di mercato per l’Inter, è già fatta”.