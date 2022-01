Inter, Gosens in arrivo: intermediario e agente in sede

Fatta per l’arrivo di Robin Gosens all’Inter. Agente e intermediario sono già in sede

Tutto fatto per l’arrivo di Robin Gosens all’Inter, tant’è che ad aver raggiunto la sede dell’Inter proprio in questo momento, sono stati l’intermediario e l’agente del calciatore. Trattativa ai dettagli e l’esterno tedesco potrà vestire nerazzurro una volta per tutte.

La bomba è arrivata nella giornata di ieri, ma ormai, arrivati a questo punto, possiamo dire che è tutto fatto per la cessione di Robin Gosens all’Inter. L’esterno tedesco si legherà ai nerazzurri in questa sessione di calciomercato invernale. Arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 22 milioni più bonus. Un contratto che lo vedrà legato ai nerazzurri per i prossimi 4 anni e mezzo e con uno stipendio di base fissato a 3 milioni di euro l’anno. Ad esserne il più contento di tutti è chiaramente mister Simone Inzaghi, che potrà finalmente abbracciare la nuova scheggia ex Atalanta.