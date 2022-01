Gosens sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il suo arrivo alla corte di Inzaghi lancia un chiaro messaggio di calciomercato

La dirigenza dell’Inter è fortemente impegnata sul fronte calciomercato nel tentativo di garantire continuità in un reparto, quello della corsia esterna di sinistra, molto caro ad Inzaghi e propedeutico per la fluidità del suo gioco.

Nel corso del tempo si sono sommati in lista diversi nomi, tra cui quelli di Kostic, Bensebaini e Kurzawa, ritenuti compatibili con le caratteristiche tecniche dell’attuale titolare Ivan Perisic, col quale l’Inter non ha però ancora raggiunto un accordo sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno.

L’idea iniziale era quella di procurare ad Inzaghi un vice con cui il croato potesse alternarsi, ma adesso il club targato Suning sta mettendo le mani su Robin Gosens. L’arrivo del tedesco alla corte di Inzaghi lancia un chiaro messaggio di calciomercato: Perisic dirà probabilmente addio.

Calciomercato Inter, dopo Gosens almeno un low-cost

L’incompatibilità di Gosens e Perisic all’interno dello stesso progetto nerazzurro, per ovvi motivi di costi di mantenimento (difficile che l’Inter decida di avere in rosa due esterni con ingaggi alti: Gosens prenderà circa 3 milioni netti, Perisic ne chiede 6 e comunque non scenderebbe sotto i 4), lascerebbe al tedesco scorrazzare liberamente lungo la fascia sinistra. Ad Inzaghi, però, servirebbe comunque un vice. Ed la difficoltà iniziale si ripresenta, ma forse meno duramente di quanto ci si potrebbe immaginare.

L’Inter infatti, ovviamente in ottica giugno, potrebbe correre ai ripari cercando una soluzione low-cost non troppo impegnativa, come Cambiaso del Genoa. Sul terzino ‘rivelazione’, in scadenza di contratto col Genoa, c’è anche se non soprattutto la Juventus.