Bastoni, allarme rientrato: lascia la Nazionale per stare con Azzurra

Il difensore centrale dell’Inter ha dovuto rinunciare alla chiamata del ct Mancini per poter stare con sua figlia appena nata

Una decisione sofferta, ma sicuramente necessaria quella del difensore centrale dell’Inter, da tempo anche nel giro della Nazionale. Il classe 1999 ha dovuto declinare la chiamata del ct Roberto Mancini per poter trascorrere del tempo con sua figlia nata nei giorni scorsi.

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e già nel giro della Nazionale da un’pò di anni a questa parte e che man mano si sta confermando sempre più leader del proprio club.

La notizia del forfait di Alessandro Bastoni in Nazionale, ha subito sconvolto gli animi di parecchi tifosi, suscitando immediatamente parecchio allarmismo in questa mattinata. Si è temuto che si trattasse addirittura di un infortunio, ma nel corso della giornata sono giunte rassicurazioni a riguardo. Il difensore dell’Inter non se l’è sentita di rispondere presente alla chiamata del ct Roberto Mancini e per tale ragione ha deciso di declinare la convocazione in Nazionale, in modo tale da poter trascorrere un’pò di tempo con la sua primogenita Azzurra, nata nei giorni scorsi. Al suo posto è stato convocato Alessio Romagnoli, difensore centrale e attuale capitano del Milan.